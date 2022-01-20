Медиків збираються переводити на півставки - Радуцький

21 января 2022, 13:30

Українських медиків збираються масово переводити на півставки, щоб не платити підвищені оклади. Про це у п'ятницю, 21 січня, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook.

У зв'язку з цим він попросив обов'язково розголошувати такі випадки.

"Жорстко реагуватимемо на спроби переведення медиків на півставки. У Комітет і в особисті повідомлення моєї сторінки Facebook надходять сигнали про те, що деякі керівники медичних установ намагаються змушувати співробітників переходити на 0,5 або 0,75 ставки. Хоча фактично люди продовжуватимуть виконувати той обсяг роботи, як і раніше", - написав він.

Також Радуцький запропонував медикам у таких випадках одразу звертатися до Комітету.

Він зазначив, що МОЗ уже відреагувало на такі випадки. Міністерство вважає таку ситуацію абсолютно неприпустимою та радить медикам звертатися зі скаргами до регіональних управлінь Держпраці. Якщо перевірка підтвердить такий факт, то керівника закладу буде оштрафовано на 65 тисяч грн за кожного працівника.