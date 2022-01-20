Як реалізується процес обчислення ціни на деревину на електронних торгах

21 января 2022, 15:30

Процедура проведення електронних торгів із продажу та купівлі деревини здійснюється за допомогою сервісу Прозорро. Цей майданчик дозволяє всім охочим взяти участь незалежно від того чи приватна особа, чи юридична. Ця технологія була внесена для зниження ринкової ціни за допомогою виключення посередництва і відкатів. Додатково це дає можливість державі контролювати вирубку лісу та його незаконний обіг.

Як рахувати ціну на деревину

Процес формування ціни залежить від багатьох чинників. За рахунок обліку цих позицій можна розрахувати всі необхідні варіанти. Для визначення підсумкового варіанта варто враховувати такі чинники.

Початкова вартість. Цей параметр встановлює сам продавець залежно від собівартості продукції плюс торгова націнка для прибутку. Покупець приймає цей показник за основу та може розрахувати суму відсотку для підвищення вартості та максимальну планку, яку він призначить.

Кваліфікація деревини. Цей фактор включає різновид лота. Деревина може бути необробленою або фігурувати в документах як пиломатеріали або будівельні матеріали за наявності повної обробки. Чим більше підготовчих процесів пройшла деревина, тим вищою буде її фінальна вартість.

Параметри продукції. Ключову роль у формуванні ціни грає сорт деревини. Чим дорожча порода, тим вищою буде вартість. До найдорожчих варіантів відносяться елітні сорти, види кедра, мореного дуба і так далі. Також важливо врахувати вік дерева, його розміри, наявність дефектів у стовбурі та багато іншого.

Всі ці параметри є ключовими для приблизного розрахунку цінової категорії. За рахунок того, продаж деревини, особливо необробленої, проводить сам заготівельник, покупці отримують можливість придбання за ринковою вартістю. При цьому без урахування додаткових відкатів чи відсотків за посередництво.

Яка вартість буде остаточною для покупця

Продавець на сервісі Прозорро встановлює лише стартову позицію. Від неї відбувається зміна ціни на фіксований відсоток. Особливість процедури покупки у тому, що покупець бере участь за умови підвищення вартості. Іншими словами, у разі купівлі деревини застосовується англійська модель аукціону.

Підвищення здійснюється на певний відсоток, який можна зробити один раз за крок. Усього процес торгів передбачає наявність трьох раундів. У перших двох етапах у складі учасників вибувають ті, хто призначив найменшу суму.

Переможцем стає той, хто встановив найвищий показник. Його система визначає автоматично. Кожен із учасників сам визначає максимальну суму, яку він готовий заплатити. Якщо переможця не виявлено, то торги відновлюються за умови зниження параметра на стартову позицію. Ця сума не може бути меншою за собівартість, так як продавець деревини в цьому випадку виходитиме на торги за умови збитковості для компанії.

Пройти реєстрацію для участі та отримати більше інформації про те, як обчислити ціну деревини на електронних торгах, можна пройшовши за посиланням на сайт Української Універсальної Біржі https://www.ueex.com.ua/rus/presscenter/news/neobrabotannaya-drevesina-i-ee-tsena-v-ukraine-na-elektronnyh-to/.