23 января 2022, 09:00

Російська влада у разі "захоплення" України готується створити у Києві новий уряд, який може очолити колишній депутат Верховної Ради Євген Мураєв. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства закордонних справ Великобританії, оприлюдненому ввечері у суботу, 22 січня.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат", - йдеться у заяві.

Також у відомстві назвали імена чотирьох колишніх українських політиків, із якими спецслужби РФ підтримують зв'язок. У Лондоні наголосили, що деякі з названих осіб "беруть участь у плануванні нападу на Україну":

Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр України у 2012-2014 роках, який виконував обов'язки прем'єр-міністра у 2014 році;

Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр України у 2010-2012 роках та голова адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича;

Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України;

Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.

"Опублікована сьогодні інформація проливає світло на розмах російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дозволяє поглянути на те, про що думає Кремль", - заявила глава британського МЗС Ліз Трасс і знову закликала Москву докласти зусиль з деескалації.

При цьому міністр нагадала, що позиція Лондона щодо України незмінна: "Британія беззастережно підтримує її (України-ред.) суверенітет та територіальну цілісність у рамках міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна - незалежна та суверенна держава".