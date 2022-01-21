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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
23 января 2022, 11:00

Крим не повернеться Україні – голова ВМС Німеччини

Голова ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути Крим. Про це він сказав на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

За його словами, щоби вступити до НАТО, Україні необхідно відповідати всім вимогам Альянсу, а зараз це неможливо через окупацію.

"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський острів втрачений і він ніколи не повернеться. Це факт", - заявив Шенбах.

Глава ВМС Німеччини також висловився про вступ Грузії до НАТО.

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них", - зазначив Шенбах.

Він заявив, що мета Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".

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