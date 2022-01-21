США також знають про план перевороту в Україні

23 января 2022, 13:00

Американська розвідка має ті ж дані, що Великобританія про плани Росії щодо України. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на інформовані джерела.

"Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи знизити витрати на тривалу затяжну війну. Це включає такі способи, як створення дружнього уряду та використання шпигунських агентств для розхитування ситуації", - цитує CNN свого співрозмовника.

Інше джерело видання повідомило, що Сполучені Штати "володіють такою ж інформацією".

Британське МЗС раніше заявило, що Москва шукає шляхи приходу до влади в Україні лояльного лідера, а також розглядає можливість вторгнення та окупації країни. У Білому домі заявили, що стривожені цією інформацією.

Напередодні президент США Джо Байден провів зустріч зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "продовження агресивних дій Росії щодо України".

Президент проінформований про стан військових операцій Росії на кордонах України. "Президент Байден знову підтвердив, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати накладуть на Росію швидкі та тяжкі наслідки разом із союзниками та партнерами", - йдеться у повідомленні Білого дому.