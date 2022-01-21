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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
23 января 2022, 14:00

На АЕС Фукусіма-1 стався витік розчину

Оператор АЕС Фукусіма-1 Tokyo Electric Power Company повідомив про витік чотирьох тонн розчину, який використовувався для підтримання крижаної стіни під аварійною станцією. Причиною могло стати пошкодження однієї із труб, пише NHK.

З розчину, що втік, роблять підземну "стіну", яка не дає підземним водам потрапити в конструкції реакторів. Стверджується, що крижана стіна, і досі, може утримувати ґрунтові води, розчин не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Ядерна катастрофа на Фукусімі через 10 років

Крижана стіна зведена по периметру під АЕС. Вона блокує приплив ґрунтових вод, які потрапляли під будівлі реакторів та змішувалися з радіоактивною рідиною. Вартість робіт із створення стіни склала близько 300 мільйонів доларів.

У 2011 році на АЕС Фукусіма-1 сталася аварія через удар цунамі. Вона стала найбільшою аварією на атомній станції після Чорнобиля. Частина районів залишається непридатною для життя.

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