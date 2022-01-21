На АЕС Фукусіма-1 стався витік розчину

23 января 2022, 14:00

Оператор АЕС Фукусіма-1 Tokyo Electric Power Company повідомив про витік чотирьох тонн розчину, який використовувався для підтримання крижаної стіни під аварійною станцією. Причиною могло стати пошкодження однієї із труб, пише NHK.

З розчину, що втік, роблять підземну "стіну", яка не дає підземним водам потрапити в конструкції реакторів. Стверджується, що крижана стіна, і досі, може утримувати ґрунтові води, розчин не завдає шкоди навколишньому середовищу.

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Крижана стіна зведена по периметру під АЕС. Вона блокує приплив ґрунтових вод, які потрапляли під будівлі реакторів та змішувалися з радіоактивною рідиною. Вартість робіт із створення стіни склала близько 300 мільйонів доларів.

У 2011 році на АЕС Фукусіма-1 сталася аварія через удар цунамі. Вона стала найбільшою аварією на атомній станції після Чорнобиля. Частина районів залишається непридатною для життя.