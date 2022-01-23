Держдеп пояснив рішення про від'їзд дипломатів

24 января 2022, 13:30

Держдепартамент США наказав членам сімей дипломатів залишити Україну через зростання загрози вторгнення з боку Росії, йдеться у заяві Держдепу у понеділок, 24 січня.

"Чому ми ухвалили це рішення саме зараз? Чи віримо ми, що російське вторгнення неминуче? Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть розпочатися будь-якої миті", - заявили у відомстві.

Рішення було прийнято через зростання можливої ​​ескалації з боку Росії.

"Це Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців на кордонах України. Це Росія проводить дезінформаційні операції та розпалює безлади. Щодо намірів президента Путіна, ми не знаємо, чи він уже вирішив вторгнутися, але він нарощує військовий потенціал уздовж кордонів України, щоб мати такий варіант у будь-який час", - йдеться у повідомленні.

Евакуацію сімей дипломатів Держдеп називає запобіжними засобами, які необхідно вжити для безпеки громадян США та держперсоналу.

"Прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Посольство США в Києві продовжує працювати, а тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін залишається в Україні", - зазначають у відомстві.

Також у Держдепі закликали американців планувати найближчим часом виїзд з України, адже у разі вторгнення РФ їхня евакуація може значно ускладнитися.