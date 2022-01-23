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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
24 января 2022, 15:00

У ВООЗ допустили закінчення пандемії після Омікрону

Пандемія коронавірусу може бути закінчена після штаму Омікрон. Про це заявив директор представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюге, пише AFP.

За словами чиновника, спад захворюваності розпочнеться протягом найближчих тижнів чи місяців.

"Цілком імовірно, що регіон наближається до свого роду завершальної фази пандемії", - сказав Клюге.

За його словами, щойно пройде період спалаху інфікування Омікроном у Європі, то настане глобальний імунітет, який з'явиться завдяки зараженням, вакцинації, а також через сезонні особливості.

"Ми чекаємо на період затишшя, перш ніж COVID-19, можливо, повернеться ближче до кінця року, але це не означає, що повернеться пандемія", - додав Клюге.

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