У Росії обвалився фондовий ринок і впав рубль

24 января 2022, 13:00

Російський фондовий ринок посилив темпи падіння на початку нового робочого тижня на тлі погіршення геополітичної ситуації. Про це стало відомо в понеділок, 24 січня.

Так, індекс Мосбіржі після полудня падав на 5,3% (3267 пунктів), а РТС - понад 6% (1318 пунктів). Останнім часом індекси практично повністю втратили торішнє зростання і зараз торгуються на рівнях січня 2021 року.

Долар перевищив 78 рублів (+0,65 коп.) уперше з весни 2021 року. Євро торгується по 88,4 руб.

Серед блакитних фішок найсильніше падають акції головної компанії Тінькофф банку TCS Group - на 8%, Газпрому - 5,5%, та Сбербанка - 5,2%, Яндексу - 4,8% та Новатеку - 4,7%.