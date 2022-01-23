В ООС за добу 10 обстрілів, є поранений

24 января 2022, 09:30

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, вісім з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це у ранковому зведенні повідомляє штаб ООС.

"У напрямку Водяного ворог чотири рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем. Поблизу Попасної найманці двічі робили обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Новозванівки сепаратисти здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм", - йдеться у повідомленні.

Також на околицях Причепилівки противник обстрілював позиції українських захисників із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Один військовослужбовець отримав поранення. Його госпіталізували. Стан здоров'я бійця - задовільний.