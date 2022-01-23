Держдеп дозволив своїм дипломатам покинути Україну

24 января 2022, 10:00

Держдепартамент США у понеділок, 24 січня, дав дозвіл на добровільний від'їзд своїх держслужбовців із посольства у Києві та наказав виїхати членам їхніх сімей. Про це повідомили у посольстві США у Києві.

"Санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони хочуть; їхній виїзд не обов'язковий. Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб сім'ї залишили країну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що статус розпорядження про від'їзд буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів.

Дозвіл на виїзд дипмісії в Україні було прийнято, "як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають у ній".

У посольстві зазначили, що проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку та координують свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію.

"Посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Рішення про від'їзд ніяк не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", - повідомляє посольство США.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки подорожей в Україну: "Не мандруйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України".

"Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть розпочатися будь-якої миті, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації", - повідомили в посольстві.

Там також наголосили, що непохитна підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України залишається міцнішою, ніж будь-коли.