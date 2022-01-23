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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
24 января 2022, 12:00

Влада США закликала громадян відмовитися від поїздок до РФ

Держдепартамент США рекомендував американцям відмовитись від відвідування Росії через ситуацію навколо України. Про це повідомляється на сайті відомства.

"Не в'їжджайте в Росію через напруженість, що зберігається на кордоні з Україною, можливі переслідування громадян США, обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд, через тероризм, переслідування з боку російських силовиків та довільне застосування місцевого законодавства", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі додали, що у зв'язку з посиленою військовою присутністю Росії і військовими навчаннями, що тривають біля кордонів з Україною, громадяни США, які перебувають у РФ або розглядають можливість поїздки в країну, повинні знати, що ситуація на кордоні непередбачувана й існує підвищена напруженість.

"Крім того, по всій Росії існує потенційна можливість переслідування іноземців, зокрема за допомогою нормативних актів, спрямованих безпосередньо проти іноземних громадян", - наголосив Держдеп.

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