Рівень забруднення повітря у Пекіні перевищив норму у вісім разів - ВООЗ

24 января 2022, 15:30

У столиці Китаю Пекіні вміст дрібнодисперсного пилу PM 2,5 у повітрі вранці у понеділок, 24 січня, приблизно у вісім разів перевищив безпечну норму Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це пише ТАСС із посиланням на пекінський центр екоконтролю.

Так, показник становить понад 200 мкг на куб. метр. Таким чином, шкідливі викиди в атмосферу Пекіна досягли рівня, який за офіційними стандартами КНР належить до "серйозного забруднення".

Така несприятлива ситуація зафіксована у всіх районах міста.

Безпечний рівень вмісту повітря дрібних частинок за нормами ВООЗ відповідає 25 мкг на куб. метр.