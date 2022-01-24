В Україні посилять держпідтримку для книгарень

25 января 2022, 15:30

Парламент у першому читанні підтримав законопроект, що пропонує субсидувати оренду українським книгарням, а також надавати неповнолітнім сертифікати на книги. Рішення ухвалено у вівторок, 25 січня.

Очікується, що це дозволить збільшити мережу книгарень у 4-5 разів, що призведе до створення щонайменше 5 тисяч нових робочих місць.

Законопроект пропонує програму держпідтримки для українських книгарень, які продаватимуть книги українською мовою, мовами ЄС та мовами корінних народів України з використанням касових апаратів (РРО) у книгарнях.

Таким магазинам пропонується надавати державну субсидію для відшкодування витрат на оренду приміщення.

Зазначається, що сума субсидії не може перевищувати вартість оренди, а також не може перевищувати 20% доходу, отриманого з продажу книг у відповідній книгарні.

Субсидія надаватиметься щокварталу з першого кварталу 2023 року.

Крім того, законопроектом пропонується надавати українцям сертифікат на придбання книг при народженні та у 14 років при отриманні паспорта.

Зазначається, що сума сертифіката становитиме третину прожиткового мінімуму.

Очікувана сума видатків з бюджету на субсидії книгарням у 2023 році становитиме від 52 до 86 млн грн. На сертифікати пропонується витрачати близько 470-480 млн грн щорічно. Протягом наступних років обсяг цих витрат у перерахунку на прожиткові мінімуми за відповідний рік не зміниться.