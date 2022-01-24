Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 января 2022, 16:00

МОЗ підрахувало, скільки життів врятувала вакцинація

Вакцинація від коронавірусу зберегла 18 тисяч життів, заявляє голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Вакцинація проти COVID-19 вже зберегла 18 000 життів українців. Це факт", – написав він у соцмережах.

Міністр пояснив, що цифру вирахували за допомогою математичного моделювання.

Ляшко закликав "посилити свій захист бустерною дозою, якщо настав час" і запевнив, що в Україні достатньо вакцин.

З початку вакцинальної кампанії вакцинували 15 191 379 осіб, з них отримали дві дози – 14 490 784, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: