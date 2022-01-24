25 января 2022, 16:00 МОЗ підрахувало, скільки життів врятувала вакцинація Вакцинація від коронавірусу зберегла 18 тисяч життів, заявляє голова МОЗ Віктор Ляшко. "Вакцинація проти COVID-19 вже зберегла 18 000 життів українців. Це факт", – написав він у соцмережах. Міністр пояснив, що цифру вирахували за допомогою математичного моделювання. Ляшко закликав "посилити свій захист бустерною дозою, якщо настав час" і запевнив, що в Україні достатньо вакцин. З початку вакцинальної кампанії вакцинували 15 191 379 осіб, з них отримали дві дози – 14 490 784, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень. Твитнуть Загрузка... Загрузка...