Pfizer/BioNTech випробовують вакцину від Омікрону

25 января 2022, 17:00

Фармкомпанії Pfizer/BioNTech розпочали клінічні випробування COVID-вакцини, спрямованої проти штаму Омікрон. Про це повідомляє прес-служба Pfizer у вівторок, 25 січня.

Компанії розпочинають клінічні випробування вакцини-кандидата для оцінки її безпеки, переносимості та імуногенності. Дослідження проводитимуть на здорових людях, віком від 18 до 55 років.

"Хоча дослідження та реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від тяжких захворювань та госпіталізації через Омікрон, ми визнаємо необхідність бути готовими до того, що цей захист згодом ослабне", - сказала старший віце-президент та голова відділу досліджень і розробок вакцин у Pfizer Катрін Янсен.

Гендиректор та співзасновник BioNTech Угур Шахін додав, що згідно з новими даними, імунітет від COVID при Омікроні слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами.

"Це дослідження є частиною нашого науково обґрунтованого підходу до розробки вакцини на основі варіантів, яка забезпечує такий самий рівень захисту від Омікрону, як від більш ранніх варіантів, але з більшою тривалістю захисту", - пояснив він.

Загалом у випробуваннях візьмуть участь 1420 осіб, розділених на три групи:

щеплені стандартною вакциною Pfizer (дві дози) отримають ще одну або дві дози вакцини від Омікрону

щеплені трьома дозами вакцини Pfizer отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини проти Омікрону

раніше не вакциновані, які отримають три дози вакцини проти Омікрону