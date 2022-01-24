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sinoptik.ua
Вторник, 25 января 2022
16:00
МОЗ підрахувало, скільки життів врятувала вакцинація
15:30
В Україні посилять держпідтримку для книгарень
15:00
Бійців ЗСУ почали готувати до використання комплексів NLAW
14:30
У Польщі збереться Рада нацбезпеки через ситуацію навколо України
14:00
Контррозвідка викрила командира снайперів т. зв. "ДНР"
13:30
У Києві триває масова акція SaveФОП
13:00
Резніков запевнив, що загрози нападу РФ немає
12:30
Кабмін провів позачергове засідання: рішення
12:00
Друга область заходить у червону зону карантину
11:30
У день соборності в Києві пройшла "хода пам'яті"
09:00
20 тис. флаконів Ремдесивіру, який використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію і закуплений за кошти державного бюджету, доставлено в регіони, 305 з них – на Луганщину.
Понедельник, 24 января 2022
18:00
Новий рік - старі проблеми. Жителі багатоповерхівки у Сєвєродонецьку замерзають у квартирах
17:30
Унікальна виставка пряників та листівок відкрилася у Рубіжному
17:00
Замість клумби - МАФ. У Сєвєродонецьку хотіли знищити зелені насадження
16:00
Велике будівництво: на Луганщині відремонтують дорогу Т-13-14 «Просяне» – Біловодськ – Широкий
15:30
Рівень забруднення повітря у Пекіні перевищив норму у вісім разів - ВООЗ
15:00
У ВООЗ допустили закінчення пандемії після Омікрону
14:30
РФ може захопити вісім регіонів - командувач ООС
14:00
МЗС: Вивезення дипломатів – передчасне
13:30
Держдеп пояснив рішення про від'їзд дипломатів
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
25 января 2022, 11:30
У день соборності в Києві пройшла "хода пам'яті"
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Фото
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Происшествия
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