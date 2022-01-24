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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
25 января 2022, 12:30

Кабмін провів позачергове засідання: рішення

На позачерговому засіданні у понеділок уряд розглянув дві постанови, повідомляє прес-служба Кабміну.

Так, було прийнято розпорядження подати на ратифікацію Верховною Радою угоду між урядами України, Великобританії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку можливостей Військово-морських сил Збройних сил України.

Також прийнято постанову, що голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів відповідно до пропозицій прем'єр-міністра.

Також голова районної в АР Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабінету міністрів відповідно до пропозицій голови Ради міністрів АР Крим та голів обласних держадміністрацій.

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