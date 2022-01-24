У Польщі збереться Рада нацбезпеки через ситуацію навколо України

25 января 2022, 14:30

Президент Польщі Анджей Дуда після міжнародних консультацій через можливе вторгнення російських військ в Україну скликає Раду національної безпеки. Про це повідомляє РАР.

"Я хочу, щоб зустріч Ради нацбезпеки відбулася в п'ятницю, адже тоді також відбудуться консультації з іншими союзниками, зокрема, я говорю про країни Балтії", – сказав глава держави.

Дуда також відзначив, що хотів би поділитися власним баченням ситуації з польськими політиками.

Президент додав, що у п'ятницю надасть повну інформацію, щоб політики були "максимально поінформованими про ситуацію". Він також висловив надію, що всі, кого запрошено на зустріч, "сприймуть серйозно розмову про безпеку".

Дуда додав, що напередодні у нього була розмова із Президентом України Володимиром Зеленським. Також він брав участь у закритій відеоконференції з лідерами США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, ЄС і НАТО.

"Обговорювали ситуацію навколо України і на східному фланзі НАТО у зв'язку з діями Росії, пересуванням російських військ", – сказав Дуда.