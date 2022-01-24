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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 января 2022, 15:00

Бійців ЗСУ почали готувати до використання комплексів NLAW

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалася підготовка українських військових до використання протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених із Великої Британії. Про це у вівторок, 20 січня, повідомляє АрміяInform.

Вказано, що вже відбулося перше заняття з підготовки військовослужбовців. У ньому взяли участь начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук, котрий поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL.

За його словами, незабаром перші кілька десятків військовослужбовців ЗСУ "будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, а й зможуть самі навчати інших українських воїнів".

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