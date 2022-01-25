МОЗ зареєструвало препарат від коронавірусу

26 января 2022, 15:00

В Україні зареєстрували Молнупіравір - препарат для екстреного застосування при лікуванні коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що ці ліки використовують, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого.

За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комариди, торік Україна почала переговорити про закупівлю 300 тисяч курсів препарату Молнупіравір.

Він зазначив, що постачання препарату очікується найближчим часом.