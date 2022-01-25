Виявлено новий симптом штаму Омікрон

26 января 2022, 15:30

Британські фахівці виявили новий симптом коронавірусу штаму Омікрон, пов'язаний із ураженням вух. Про це повідомила газета The Sun з посиланням на дані масштабного дослідження ZOE COVID Symptom Study, яке у вигляді програми відстежує ознаки COVID-19.

Зазначається, що найбільш поширеними симптомами зараження, як і раніше, є нежить, головний біль, стомлюваність, втрата нюху та втрата апетиту.

Однак до списку з 20 ознак було додано біль у вусі, як звичайний симптом для людей з позитивним результатом тесту на Омікрон-варіант коронавірусу.

"Якщо ви помітили втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах, не ігноруйте їх. Пройдіть офіційне тестування. У деяких наших пацієнтів втрата слуху була єдиною ознакою зараження COVID", - наголосила доктор Костянтин Станкович зі Стенфордського університету.