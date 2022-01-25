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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 января 2022, 17:00

Єдина Росія ініціювала постачання зброї "ЛДНР"

Правляча партія РФ Єдина Росія ініціює військові поставки для так званих "ДНР" та "ЛНР". З такою заявою у середу, 26 січня, виступив лідер фракції ЄР у Держдумі РФ Володимир Васильєв.

"Ми звертаємось до керівництва нашої країни надати допомогу Луганській та Донецькій "республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для подбання про безпеку громадян", - заявив він.

Васильєв також заявив про занепокоєння життя російських громадян.

"Ми довго чекали, поки розумне рішення переможе у Вашингтоні, але цього не відбувається. Нас непокоїть захист життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ЛНР" та "ДНР", - заявив він.

Сьогодні перший віце-спікер Ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що Росія має зайнятися постачанням окремих видів озброєння для "ЛДНР".

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