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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
26 января 2022, 17:30

Верховна Рада ухвалила антидопінговий закон

Парламент України ухвалив закон про антидопінгову діяльність у спорті. За відповідне рішення проголосували 303 народних депутати.

Закон визначає правові й організаційні умови запобігання допінгу в Україні, обов'язки відповідних установ і організацій з метою профілактики застосування та розповсюдження допінгу у спорті.

У поясненнях до закону зазначено, що парламентарі врахували і внесли в документи всі зауваження WADA.

Законом:

- визначається основний порядок організації допінг-контролю;

- створюється Дисциплінарна антидопінгова комісія та Апеляційна антидопінгова комісія, також створюється терапевтичний комітет, і визначається порядок їхньої роботи; ️

- забезпечується діяльність лабораторії антидопінгового контролю;

- покладається на Мінмолодьспорт обов'язок створити Національну лабораторію антидопінгового контролю, вона досліджуватиме вплив допінгу на організм, здійснюватиме дослідження та проводитиме розробки з метою запобігати вживанню допінгу тощо.

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