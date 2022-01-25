Верховна Рада ухвалила антидопінговий закон

26 января 2022, 17:30

Парламент України ухвалив закон про антидопінгову діяльність у спорті. За відповідне рішення проголосували 303 народних депутати.

Закон визначає правові й організаційні умови запобігання допінгу в Україні, обов'язки відповідних установ і організацій з метою профілактики застосування та розповсюдження допінгу у спорті.

У поясненнях до закону зазначено, що парламентарі врахували і внесли в документи всі зауваження WADA.

Законом:

- визначається основний порядок організації допінг-контролю;

- створюється Дисциплінарна антидопінгова комісія та Апеляційна антидопінгова комісія, також створюється терапевтичний комітет, і визначається порядок їхньої роботи; ️

- забезпечується діяльність лабораторії антидопінгового контролю;

- покладається на Мінмолодьспорт обов'язок створити Національну лабораторію антидопінгового контролю, вона досліджуватиме вплив допінгу на організм, здійснюватиме дослідження та проводитиме розробки з метою запобігати вживанню допінгу тощо.