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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 января 2022, 09:30

США не відправлять в Україну військових - Псакі

Вашингтон не погоджується з оцінками української влади, що загрози вторгнення Росії немає. Про це заявила речник Білого дому Джен Псакі у вівторок, 25 січня.

"Ніхто не може потрапити до свідомості президента Путіна і російського керівництва. Що ми бачимо - різну підготовку, зокрема російських військових на кордоні", - пояснила Псакі.

Крім того, Псакі заявила, що Байден "не має ні наміру, ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США в Україну. Водночас вона наголошувала на координації зусиль з партнерами США по НАТО.

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