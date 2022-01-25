США не відправлять в Україну військових - Псакі

26 января 2022, 09:30

Вашингтон не погоджується з оцінками української влади, що загрози вторгнення Росії немає. Про це заявила речник Білого дому Джен Псакі у вівторок, 25 січня.

"Ніхто не може потрапити до свідомості президента Путіна і російського керівництва. Що ми бачимо - різну підготовку, зокрема російських військових на кордоні", - пояснила Псакі.

Крім того, Псакі заявила, що Байден "не має ні наміру, ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США в Україну. Водночас вона наголошувала на координації зусиль з партнерами США по НАТО.