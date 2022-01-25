Байден може ввести санкції проти Путіна

26 января 2022, 10:00

Президент Джо Байден заявив, що розгляне можливість запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну. Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 25 січня.

Байден наголосив, що санкції проти Путіна стануть частиною "серйозних наслідків", з якими зіткнеться Росія у разі нападу. Він також зазначив, що не знає, що Путін збирається робити з більш ніж сотнею тисяч військовослужбовців, стягнутих до кордону з Україною.

"Я не думаю, що навіть його люди точно знають, що він має робити", - сказав Байден.