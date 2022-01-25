Журналісти знайшли сумчанина, який вакцинувався 27 разів

26 января 2022, 10:30

Журналісти розшукали мешканця Сум, який вакцинувався від коронавірусу 27 разів. Про це повідомляє Сьогодні у вівторок, 25 січня.

Як з'ясувалося, сумчанин Олексій їздить Україною та вакцинується всіма препаратами від COVID.

При цьому сумчанин запевняє, що після всіх вакцин почувається добре і ще вакцинуватиметься – каже, що його мета 30 щеплень.

У свою чергу медики кажуть, що чоловік обійшов систему: він "мігрує" з однієї області до іншої і робить чергові вакцини. З'ясувалося, що в системі Helsi, куди вносять дані про вакцинацію, жодних запобіжників на такий випадок немає. Проте сформувати пацієнтові сертифікат із десятком щеплень не вдасться.

"Це, швидше за все, викличе помилку при формуванні сертифіката про вакцинацію", - пояснив директор сервісу Helsi Євген Донець