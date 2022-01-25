ДБР викликало на допит Порошенка

26 января 2022, 12:00

Колишнього президента, лідера партії Європейської солідарності Петра Порошенка викликано на допит до Державного бюро розслідувань на 31 січня. Про це повідомляється на сайті відомства у середу, 26 січня.

"Наступного разу слідчий ДБР чекає на Петра Порошенка на 11:00 31 січня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що Порошенко виконав рішення суду щодо передачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорта лише 24 січня "вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду" і закликали політика "припинити маніпулювати громадською думкою".

"Крім того, на 16:00 цього ж дня Петра Порошенка викликали до слідчого ДБР для проведення допиту як підозрюваного. Для створення видимості виконання покладених судом на нього обов'язків підозрюваний з'явився до ДБР, проте незабаром залишив приміщення, не дочекавшись слідчого. На цьому його команда встигла зняти відео, що їх нібито в ДБР ніхто не очікував, хоча адвокатам було точно відомо, що слідчий підійде до них через кілька хвилин", – додали в бюро.

У ДБР нагадали, що Порошенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями про держзраду та сприяння діяльності терористичної організації (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3) КК України).