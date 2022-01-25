lux.fm>
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Присоединяйтесь к нам:
Расширенный поиск
Все новости
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Видео новости
Фоторепортажи
Аналитика
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Вечерний Луганск
Телеканал ИРТА
Люкс
FM
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Архив
Выбор по дате
Погода
Погода в
Северодонецке
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
Среда, 26 января 2022
17:30
Верховна Рада ухвалила антидопінговий закон
17:00
Єдина Росія ініціювала постачання зброї "ЛДНР"
15:30
Виявлено новий симптом штаму Омікрон
15:00
МОЗ зареєструвало препарат від коронавірусу
14:30
Ощадбанк востаннє подовжив термін дії карток для переселенців до 1 квітня 2022 року
14:00
Під стінами Сєвєродонецької міської ВЦА відбулась акція невдоволення
13:30
Нардепи підтримали звернення до іноземних партнерів про неприйнятність шантажу з боку Росії
13:00
Луганський партосередок Нацкорпусу - один з кращих в Україні. Тези зі з'їзду
12:00
ДБР викликало на допит Порошенка
11:30
В Україну прибули сотні Javelin із США
11:00
За добу на Донбасі п'ять обстрілів, є поранені
10:30
Журналісти знайшли сумчанина, який вакцинувався 27 разів
10:00
Байден може ввести санкції проти Путіна
09:30
США не відправлять в Україну військових - Псакі
09:00
На АЗС різко подорожчали дизпальне та бензин
Вторник, 25 января 2022
17:00
Pfizer/BioNTech випробовують вакцину від Омікрону
16:00
МОЗ підрахувало, скільки життів врятувала вакцинація
15:30
В Україні посилять держпідтримку для книгарень
15:00
Бійців ЗСУ почали готувати до використання комплексів NLAW
14:30
У Польщі збереться Рада нацбезпеки через ситуацію навколо України
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 января 2022, 13:30
Нардепи підтримали звернення до іноземних партнерів про неприйнятність шантажу з боку Росії
Подробиці в сюжеті.
Поделиться:
Версия для печати
Сообщить об ошибке
Твитнуть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
© OOO НТРК «ИРТА» 2005 - 2022
Счетчики:
Наши партнеры: