Розстріл військових у Дніпрі: стан вцілілих

27 января 2022, 11:00

Радник голови МВС Антон Геращенко розповів про стан військових при розстрілі солдатів на підприємстві Південмаш у Дніпрі.

"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити кулі впритул у 22-річну дівчину–військовослужбовицю Національної гвардії?!" – пише Геращенко.

З його слів, 22-річна військовослужбовиця, у яку нацгвардієць Рябчук вистрілив тричі впритул, отримала поранення в коліно, плече і найважче – в живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад 3 л крові.

Також у тяжкому стані перебуває військовий, який отримав поранення у черевну порожнину.

У тяжкому стані також військовослужбовець Нацгвардії, якого доставили в 16-ту міську лікарню. У нього поранено груди, стегно і плече.

Життя інших двох поранених, яких доставили в лікарню Мечникова, за оцінкою лікарів, поза небезпекою.