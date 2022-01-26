27 января 2022, 16:30

Україна принципово не має наміру вести прямі переговори із представниками самопроголошених т. зв. "ДНР" та "ЛНР", заявив у четвер, 27 січня, глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Цього не станеться, це питання принципу", - наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що Мінські угоди прямих переговорів із сепаратистами не визначають.

"Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми будемо вести переговори з ними", - сказав міністр.

Він додав, що РФ за допомогою переговорів України і т. зв. "Л/ДНР" прагне зняти із себе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, і хоче позиціонувати себе не як учасника конфлікту.