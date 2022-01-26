Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Донбас

27 января 2022, 18:00

Глави МЗС Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ів Ле Дріан відвідають наступного тижня Україну, зокрема лінію фронту на Донбасі. Про це Бербок повідомила у четвер, 27 січня, у ході виступу у Бундестазі.

"Ми з моїм французьким колегою Ле Дріаном за тиждень знову відвідаємо Україну, зокрема лінію дотику, і підтримаємо зусилля ОБСЄ", - сказала вона.

Вона наголосила, що "мінські домовленості мають вирішальне значення" у врегулюванні конфлікту.

Також Бербок повідомила, що Німеччина готова підтримати Україну економічно та фінансово.

"Тому ми, я ухвалили свідоме рішення не скорочувати персонал нашого посольства, ми підтримаємо Україну нашою присутністю та інвестиціями", - сказала вона.