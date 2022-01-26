У Дніпрі внаслідок стрілянини солдата строкової служби загинули п'ятеро осіб - МВС

27 января 2022, 10:30

У Дніпрі близько четвертої години ранку військовослужбовець строкової служби розстріляв своїх товаришів по службі. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро поранені. Стрілок втік. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., при видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали поранення", - йдеться в повідомленні.