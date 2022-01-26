Солдат, який розстріляв співслужбовців, затриманий

27 января 2022, 11:30

Підозрюваного у розстрілі своїх товаришів по службі солдата строкової служби затримали. Він затриманий у Дніпрі патрульним. Автомат був при ньому. Про це повідомляють Telegram-канали.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом розстрілу військовослужбовцем у Дніпрі своїх товаришів по службі. Трагедія сталася близько четвертої години ранку на території Південного машинобудівного заводу, повідомляє прес-служба ДБР.

"У результаті 5 людей загинули, серед них одна цивільна, ще 5 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події. За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство)", - йдеться у повідомленні.