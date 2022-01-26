Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
27 января 2022, 12:00

Монастирський прокоментував стрілянину у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав коментар про розстріл солдатом-строковиком у Дніпрі товаришів по службі. Голова МВС висловив співчуття родичам загиблих.

"Приношу свої глибокі співчуття рідним і близьким загиблих від дій військовослужбовця НГУ Артема Рябчука. На цей час загинули п'ять людей, у тому числі жінка, і ще п'ять людей поранені. За їхнє життя борються лікарі", - написав Монастирський у Facebook.

Він додав, що Рябчука затримали співробітники поліції в Дніпропетровській області, він "нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

Міністр подякував правоохоронцям за оперативну роботу.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: