Монастирський прокоментував стрілянину у Дніпрі

27 января 2022, 12:00

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав коментар про розстріл солдатом-строковиком у Дніпрі товаришів по службі. Голова МВС висловив співчуття родичам загиблих.

"Приношу свої глибокі співчуття рідним і близьким загиблих від дій військовослужбовця НГУ Артема Рябчука. На цей час загинули п'ять людей, у тому числі жінка, і ще п'ять людей поранені. За їхнє життя борються лікарі", - написав Монастирський у Facebook.

Він додав, що Рябчука затримали співробітники поліції в Дніпропетровській області, він "нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

Міністр подякував правоохоронцям за оперативну роботу.