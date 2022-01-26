Монастирський прокоментував стрілянину у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав коментар про розстріл солдатом-строковиком у Дніпрі товаришів по службі. Голова МВС висловив співчуття родичам загиблих.
"Приношу свої глибокі співчуття рідним і близьким загиблих від дій військовослужбовця НГУ Артема Рябчука. На цей час загинули п'ять людей, у тому числі жінка, і ще п'ять людей поранені. За їхнє життя борються лікарі", - написав Монастирський у Facebook.
Він додав, що Рябчука затримали співробітники поліції в Дніпропетровській області, він "нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".
Міністр подякував правоохоронцям за оперативну роботу.