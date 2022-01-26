Moderna почала клінічні випробування вакцини проти Омікрону

Американська компанія Moderna розпочала другу фазу клінічних досліджень бустерної вакцини проти штаму Омікрон. Про це повідомляється на сайті компанії.
"Moderna сьогодні оголосила, що в рамках другої фази досліджень адаптованої до омікрон-штаму бустерної вакцини був щеплений перший учасник", - йдеться у заяві.
Ця фаза дозволить оцінити ефективність вакцини для двох груп повнолітніх добровольців-учасників випробовування.
У першу групу входять ті, хто пройшов первинну вакцинацію двома компонентами препарату Moderna, при цьому другий компонент має бути введений не менш ніж півроку тому.
У другій групі - піддослідні, які також отримали бустерну дозу за умови, що ця доза була введена не менше трьох місяців тому.
Загалом у випробуваннях візьмуть участь 600 осіб віком від 18 років.