27 января 2022, 14:00

Росія раніше не допомагала зброєю "ДНР" та "ЛНР". На пропозицію партії Единая Россия розпочати постачання озброєння до ОРДЛО прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про новизну, пише Інтерфакс.

"Це щось нове", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи є пропозиція чимось новим, або Росія вже допомагала зброєю "ЛНР" та "ДНР".

Напередодні секретар генради Единой России Андрій Турчак заявив в ефірі одного з російських телеканалів, що Росії слід постачати зброю до "Л/ДНР" на тлі постачання озброєння в Україну країнами НАТО.