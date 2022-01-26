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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
27 января 2022, 14:00

Кремль заперечує постачання зброї "Л/ДНР"

Росія раніше не допомагала зброєю "ДНР" та "ЛНР". На пропозицію партії Единая Россия розпочати постачання озброєння до ОРДЛО прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про новизну, пише Інтерфакс.

"Це щось нове", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи є пропозиція чимось новим, або Росія вже допомагала зброєю "ЛНР" та "ДНР".

Напередодні секретар генради Единой России Андрій Турчак заявив в ефірі одного з російських телеканалів, що Росії слід постачати зброю до "Л/ДНР" на тлі постачання озброєння в Україну країнами НАТО.

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