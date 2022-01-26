У Дії згенеровано вже 10 млн СOVID-сертифікатів

27 января 2022, 14:30

У додатку Дія українці згенерували вже 10 млн "зелених" СOVID-сертифікатів. А заявку на отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію подали 7,7 млн осіб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Якщо у вас є сертифікат у додатку, і ви ще не отримали 1000 грн від держави, саме час це зробити", - написав він у своєму Telegram.

Так, він додав, що через програму єПідтримка на отримання "тисячі за вакцинацію" оформлено 8,8 млн карток. Українці в рамках цієї програми вже витратили 1,9 млрд грн.

Федоров нагадав, що щеплені двома дозами препарату від коронавірусу громадяни можуть витратити одну тисячу гривень на послуги бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії.

За словами міністра, найбільше за програмою єПідтримка українці витратили:

у книгарнях - 688 млн грн,

у кінотеатрах - 499 млн грн,

на квитки на потяг - 235 млн грн.

"Цього тижня ми розширили програму. Люди 60+ зможуть купити ліки в онлайн або офлайн-аптеках. На медикаменти за три дні витратили понад 27 млн грн", - зазначив Федров.

Також у найближчих планах - можливість підліткам від 14 до 17 років теж отримати тисячу за вакцинацію.