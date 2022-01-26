МЗС Канади створить окремий департамент з питань України

27 января 2022, 15:30

У канадському МЗС створять окремий відділ, який вирішуватиме питання миру в Україні. Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 27 січня.

"Канада створює дієву команду, яка працюватиме з МЗС з метою сприяти подальшій координації зусиль, яких докладають федеральні департаменти для підтримки миру й безпеки в Україні", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "існуючу дипломатичну мережу теж буде посилено експертами з таких питань, як реформування сектору безпеки, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські послуги і дипломатія".

"Зважаючи на ці додаткові ресурси як в Оттаві, так і в канадському посольстві в Україні, Канада зможе й надалі оцінювати ситуацію та в подальшому реагувати на її розвиток", – відзначили в МЗС.