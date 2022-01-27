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sinoptik.ua
Пятница, 28 января 2022
16:00
Брудна вода з нечистотами і фекаліями заповнила підвали однієї з багатоповерхівок Сєвєродонецька
15:00
Верховна Рада завершила шосту сесію
14:30
Призов жінок: кількість професій та спеціальностей зменшено
14:00
Лавров запросив Зеленського на переговори в Росію
13:30
Резніков пояснив різницю в цифрах про війська РФ
13:00
Ляшко дав прогноз нової хвилі пандемії COVID
12:00
Росія може схвалити дві іноземні COVID-вакцини
11:30
Глава МЗС Росії: Ми воєн не хочемо
11:00
Майже 300 тисяч українців отримали бустери
10:30
Мешканець Луганщини збував зброю - поліція
10:00
На АЗС різко подорожчали дизпальне та бензин
09:30
В Україну прибули сотні Javelin із США
09:00
За добу на Донбасі п'ять обстрілів, є поранені
Четверг, 27 января 2022
18:00
Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Донбас
16:30
Кулеба про переговори з т. зв. "Л/ДНР": Цього не станеться
16:00
Долар подорожчав до максимуму за сім років
15:30
МЗС Канади створить окремий департамент з питань України
14:30
У Дії згенеровано вже 10 млн СOVID-сертифікатів
14:00
Кремль заперечує постачання зброї "Л/ДНР"
12:30
Moderna почала клінічні випробування вакцини проти Омікрону
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
28 января 2022, 16:00
Брудна вода з нечистотами і фекаліями заповнила підвали однієї з багатоповерхівок Сєвєродонецька
Подробиці в сюжеті.
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