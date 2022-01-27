На АЗС різко подорожчали дизпальне та бензин

28 января 2022, 10:00

В Україні у вівторок, 25 січня, різко зросли роздрібні ціни на бензин та дизпаливо. При цьому вартість автогазу не змінилася. Це випливає із даних моніторингу Консалтингової групи А-95.

Середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,26 гривні за літр (+0,51 гривні), на бензин А-95 - 32,14 гривні за літр (+0,47 гривні), на дизельне паливо - 31,41 гривні за літр (+0,55 гривні), на автогаз – 18,96 гривні за літр (0,00 гривень).

Таке подорожчання відбулося після того, як Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від яких АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Розрахункові ціни для бензину були підвищені на 1,33 гривні з 27,92 гривні до 29,25 гривні за літр, для дизельного палива підвищені на 1,68 гривні з 25,16 гривні до 26,84 гривні за літр.

Отож, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 34,25 гривні за літр, дизельного палива - 33,84 гривні за літр.