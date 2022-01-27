Мешканець Луганщини збував зброю - поліція

28 января 2022, 10:30

Житель міста Рубіжне налагодив схему збуту вогнепальної зброї на Луганщині. Йому загрожує до семи років ув'язнення, повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

"У поле зору оперативників потрапив 60-річний мешканець області, який займався протиправним "бізнесом" - переробкою та збутом зброї", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці провели у фігуранта оперативні закупівлі. Експертиза підтвердила, що придбані речі - це вогнепальна зброя, придатна до стрільби, з елементами кустарної переробки пневматичного пістолета та під бойові набої.

У фігуранта пройшов обшук, під час якого вилучено кілька одиниць зброї з ознаками переробки, заготівлі та знаряддя для виготовлення.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) КК України. Фігуранту оголошено підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Слідчі встановлюють походження зброї та боєприпасів.