Майже 300 тисяч українців отримали бустери

28 января 2022, 11:00

В Україні бустерні та додаткові дози вакцини від коронавірусу COVID-19 вже отримали 300 тисяч людей. Про це повідомляє МОЗ у п'ятницю, 28 січня.

Також протягом минулої доби вакцинацію пройшли 81 098 осіб, що приблизно відповідає показнику за середу. Першу дозу отримали 28185 осіб, другу дозу - 27228, додаткову дозу отримали 705 осіб, бустерну дозу - 24980.

У четвер щеплення проводили 971 мобільна бригада з імунізації, 3 330 пунктів щеплень та 436 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 60626. Набагато менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 12565, Moderna - 6463 і AstraZeneca - 1444.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 осіб, з них отримали дві дози - 14 576 722 особи, отримали додаткову дозу - 15 626, бустерну дозу - 296 099 осіб. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.