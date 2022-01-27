Росія може схвалити дві іноземні COVID-вакцини

28 января 2022, 12:00

У Росії проходять розгляд заявки двох іноземних виробників вакцин від коронавірусу COVID-19. Процес схвалення перебуває у стадії клінічних випробувань. Про це сказав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє ТАРС у п'ятницю, 28 січня.

"Що стосується присутності іноземних вакцин на нашому ринку. Їх же ніхто не забороняє. Більше того, відповідно до наших правил, вакцина не може просто так з'явитися, тому що ми повинні переконатися, що вона хоча б не шкідлива", - сказав Медведєв.

Він пояснив, що для цього потрібно подати заявку, і вони вже подані.

"Наскільки я знаю, це зробила AstraZeneca і ще одна китайська фірма", - зазначив заступник голови Ради безпеки і додав, що "справа вже дійшла до третьої стадії - клінічних випробувань".

Як відомо, у Росії зараз зареєстровано шість вакцин від коронавірусу: Супутник V, ЕпіВакКорона, КовіВак, Супутник лайт, Супутник М та Епіваккорона-Н. Усі вони російського виробництва.