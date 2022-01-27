Ляшко дав прогноз нової хвилі пандемії COVID

28 января 2022, 13:00

Глава МОЗ Віктор Ляшко сподівається, що пандемія коронавірусу завершиться у 2022 році. Прогноз захворюваності найближчим часом він озвучив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 28 січня.

Вакцина, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами SARS-CoV-2 - це чіткі сигнали, що людство зможе подолати COVID-19. Поява вакцини та прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленням дозволяє нам оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", - сказав Ляшко.

МОЗ очікує, що на піку хвилі омікрону смертність буде на третину нижчою, ніж в останню хвилю восени. При цьому кількість хворих на добу може становити 40-60 тисяч людей.

За словами Ляшка, пік хвилі буде найближчими тижнями, але медсистема готова до таких навантажень.

Крім того, він повідомив, що незабаром до червоної зони карантину можуть потрапити ще шість областей: Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області. Нині у ній перебувають Івано-Франківська та Тернопільська області.