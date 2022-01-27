Резніков пояснив різницю в цифрах про війська РФ

28 января 2022, 13:30

Дані про концентрацію російських військ біля кордонів України різняться через те, на яку відстань та чи інша країна може отримати інформацію. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 28 січня, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Цифри, які іноді лунають у публічному просторі, пов'язані з відстанню. Хтось вказує цифри щодо присутності російських військ до 200 км від держкордону України, а хтось - до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, вони більш точно відображають тенденцію. РФ напала на Україну 8 років тому. Ми виходимо з того, що війна вже йде", - сказав Резніков.

За його словами, йде спостереження за частинами, які налічують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тис. осіб. "У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тис. осіб. Отже, кількість тоді і зараз порівнянна. Незрівнянна реакція", - сказав міністр.

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні, але кількість сучасних протитанкових засобів, які є в українських військових, значно більша, ніж кількість потенційних мішеней.

Також Резніков звернув увагу на те, що спостерігається перехід 6 великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів РФ, які увійшли до Середземного моря та можуть увійти до Чорного моря.

"Станом на сьогодні не спостерігається жодних явищ або дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за яким ми уважно стежимо, - це ситуація в Білорусі. Що кардинально відрізняється – це інтенсивність гібридних заходів, насамперед, інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію”, – зазначив міністр.