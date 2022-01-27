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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
28 января 2022, 13:30

Резніков пояснив різницю в цифрах про війська РФ

Дані про концентрацію російських військ біля кордонів України різняться через те, на яку відстань та чи інша країна може отримати інформацію. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 28 січня, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Цифри, які іноді лунають у публічному просторі, пов'язані з відстанню. Хтось вказує цифри щодо присутності російських військ до 200 км від держкордону України, а хтось - до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, вони більш точно відображають тенденцію. РФ напала на Україну 8 років тому. Ми виходимо з того, що війна вже йде", - сказав Резніков.

За його словами, йде спостереження за частинами, які налічують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тис. осіб. "У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тис. осіб. Отже, кількість тоді і зараз порівнянна. Незрівнянна реакція", - сказав міністр.

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні, але кількість сучасних протитанкових засобів, які є в українських військових, значно більша, ніж кількість потенційних мішеней.

Також Резніков звернув увагу на те, що спостерігається перехід 6 великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів РФ, які увійшли до Середземного моря та можуть увійти до Чорного моря.

"Станом на сьогодні не спостерігається жодних явищ або дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за яким ми уважно стежимо, - це ситуація в Білорусі. Що кардинально відрізняється – це інтенсивність гібридних заходів, насамперед, інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію”, – зазначив міністр.

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