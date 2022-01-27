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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
29 января 2022, 10:00

За добу від COVID вакцинувалися майже 80 тисяч українців

Минулої доби в Україні зробили майже 80 тисяч щеплень від коронавірусу, свідчать дані МОЗ у суботу, 29 січня.

Так, за день вакциновано 78 564 особи. Першу дозу отримали 27672 особи, другу дозу – 23712 осіб, додаткову дозу отримали 736 осіб, бустерну дозу – 26444 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 осіб, з них отримали першу дозу – 15 306 057 осіб, отримали дві дози – 14 600 434 особи, отримали додаткову дозу – 16 362 особи, бустерну дозу – 322 543 особи. Загалом проведено 30 245 396 щеплень.

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