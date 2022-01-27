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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
29 января 2022, 13:00

Розстріл у Дніпрі: нацгвардійця відправили до СІЗО

Кіровський районний суд Дніпра вирішив відправити Артема Рябчука, який вчинив стрілянину на території підприємства Південмаш, під варту без альтернативи внесення застави. Рішення було винесено під час засідання ввечері у п'ятницю, 28 січня.

Так, нацгвардієць перебуватиме під арештом до 27 березня 2022 року. При цьому сторона звинувачення просила суд відправити Рябчука на гауптвахту.

Нагадаємо, сьогодні в суді Рябчук, який убив напередодні п'ятьох людей, заявив, що кається і просить відправити його саме до СІЗО, а не на гаупвахту.

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