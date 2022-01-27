Розстріл у Дніпрі: нацгвардійця відправили до СІЗО

29 января 2022, 13:00

Кіровський районний суд Дніпра вирішив відправити Артема Рябчука, який вчинив стрілянину на території підприємства Південмаш, під варту без альтернативи внесення застави. Рішення було винесено під час засідання ввечері у п'ятницю, 28 січня.

Так, нацгвардієць перебуватиме під арештом до 27 березня 2022 року. При цьому сторона звинувачення просила суд відправити Рябчука на гауптвахту.

Нагадаємо, сьогодні в суді Рябчук, який убив напередодні п'ятьох людей, заявив, що кається і просить відправити його саме до СІЗО, а не на гаупвахту.