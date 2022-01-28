В Україні різко впав темп вакцинації

30 января 2022, 11:00

В Україні за минулу добу було вакциновано проти коронавірусу 34 202 особи. Темп імунізації знизився більш ніж у два рази – напередодні було щеплено 78 564 українці. Про це повідомляє МОЗ.

Першу дозу отримали 12 092 особи, другу – 11 400 осіб, додаткову дозу отримали 235 осіб, бустерну дозу – 10 475 осіб.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 15 318 151 особу. З них отримали першу дозу – 15318149 осіб, дві дози – 14611834 особи, отримали додаткову дозу – 16597 осіб, бустерну дозу – 333018 осіб.

Загалом проведено 30 279 598 щеплень.