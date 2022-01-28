В Україні за добу 24,5 тисячі COVID-випадків

30 января 2022, 12:00

В Україні за минулу добу зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків COVID-19. З них заразилися 3 378 дітей та 444 медпрацівники. Про це повідомляє МОЗ.

За останні 24 години від вірусу померло 94 особи. Всього ж з початку пандемії - 100 125 смертей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 692 особи;

одужало – 3 145 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 042 469 осіб;

одужало – 3 618 402 особи;

проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Випадків в областях за добу:

Київ – 1 058

Вінницька – 986

Волинська – 395

Дніпропетровська – 688

Донецька – 643

Житомирська – 2013

Закарпатська – 439

Запорізька – 394

Івано-Франківська – 1 664

Київська – 644

Кіровоградська – 214

Луганська – 264

Львівська – 3043

Миколаївська – 486

Одеська – 1 175

Полтавська – 306

Рівненська – 1 172

Сумська – 1 554

Тернопільська – 884

Харківська – 1 722

Херсонська – 448

Хмельницька – 1 883

Черкаська – 541

Чернівецька – 924

Чернігівська – 968