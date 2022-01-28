В Україні за добу 24,5 тисячі COVID-випадків

В Україні за минулу добу зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків COVID-19. З них заразилися 3 378 дітей та 444 медпрацівники. Про це повідомляє МОЗ.
За останні 24 години від вірусу померло 94 особи. Всього ж з початку пандемії - 100 125 смертей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 692 особи;
одужало – 3 145 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 042 469 осіб;
одужало – 3 618 402 особи;
проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.
Випадків в областях за добу:
Київ – 1 058
Вінницька – 986
Волинська – 395
Дніпропетровська – 688
Донецька – 643
Житомирська – 2013
Закарпатська – 439
Запорізька – 394
Івано-Франківська – 1 664
Київська – 644
Кіровоградська – 214
Луганська – 264
Львівська – 3043
Миколаївська – 486
Одеська – 1 175
Полтавська – 306
Рівненська – 1 172
Сумська – 1 554
Тернопільська – 884
Харківська – 1 722
Херсонська – 448
Хмельницька – 1 883
Черкаська – 541
Чернівецька – 924
Чернігівська – 968